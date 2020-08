Krankenversorgung im Saarpfalz-Kreis : SPD hebt Eigenständigkeit des Kreiskrankenhauses hervor

Homburg/St. Ingbert Der Vorsitzende des SPD-Kreistagsfraktion und Mitglied im Aufsichtsrat des Kreiskrankenhauses in St. Ingbert, Esra Limbacher, stattete dieser Tage der Einrichtung in der Homburger Nachbarstadt einen Besuch ab, um mit den dortigen Beschäftigten ins Gespräch zu kommen und sich ein eigenes Bild über aktuelle Vorhaben zu verschaffen.

„Das Kreiskrankenhaus wurde eines vom sieben ,Corona-Kliniken’ im Saarland, die vorrangig Covid-19-Patienten aufgenommen haben. Heute kann man sagen, dass das Krankenhaus diese schwierige Aufgabe vorbildlich erfüllt hat und den betroffenen Patienten bis heute bestmögliche Unterstützung zuteil wird. Für mich ist es beeindruckend, wie engagiert und motiviert hier das Team aus Pflegekräften, Ärzten und Krankenhausleitung mit den Problemen rund um die Covid-19-Pandemie umgegangen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion. Insbesondere die Eigenständigkeit des vergleichsweise kleinen Klinikums im Saarland habe sich daher bewährt. „Ich bin stolz darauf, dass der Saarpfalz-Kreis die Eigenständigkeit des Klinikums in St. Ingbert bis heute erhalten hat.“

Die aktuelle Situation zeige, dass das Haus mit seinem kommunalen Träger, dem Saarpfalz-Kreis, gut aufgestellt sei. Eine Vielzahl von Patienten freuten sich ausdrücklich darauf, in einem Haus behandelt zu werden, in dem die Strukturen noch überschaubar und die Beschäftigten für sie immer ansprechbar seien. Das alles leiste das Kreiskranhaus in hervorragender Art und Weise.