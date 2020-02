SPD-Treffen : Politischer Frühschoppen

Der SPD-Ortsverein Kirrberg lädt die Bevölkerung für kommenden Sonntag, 1. März, zum ersten politschen Frühschoppen ein. Dieser findet von 10 bis 12 Uhr im SV-Sportheim statt. Gemeinsam mit allen politisch Interessierten wollen die Sozialdemokraten in dem Homburger Stadtteil die aktuelle Situation in Kirrberg und in der Stadt diskutieren.



