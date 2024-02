Kommunalwahl Siegfried Stolz und Claudia Nashan führen die Liste an

Der SPD Oberbürgermeisterkandidat Pascal Conigliaro ging auf die Probleme, die es in Homburg insbesondere in Jägersburg zu lösen gibt, ein, zum Beispiel, dass die Jägersburger Kinder in Erbach teilweise in Containern unterrichtet werden, obwohl in Jägersburg ein Schulgebäude leer steht. Siegfried Stolz ging auf weitere Themen, die es in Jägersburg anzupacken gilt, ein, wie den Zustand des Naherholungsgebietes, das drohende Aussterben des Ortskerns und den zerfallenden Jägersburger Bahnhof, der unter Denkmalschutz steht, heißt es vonseitend es Ortsvereins weiter.