Kommunalwahl in Bexbach SPD stellt Weichen für die Kommunalwahl

Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion, Jan Hornberger, berichtete in einem Grußwort über die Arbeit in der laufenden Legislaturperiode: „Wir haben in den vergangenen vier Jahren mit großem Engagement im Stadtrat eigene Ideen eingebracht, zahlreiche Anträge gestellt und immer konstruktiv mitgewirkt. Ein wichtiges Anliegen war uns zu jeder Zeit die Förderung der Vereine und des Ehrenamtes. Wir haben zudem mit Anträgen dafür sorgen können, dass Geschwindigkeitsmesstafeln angeschafft wurden und haben so für mehr Verkehrssicherheit gesorgt.“ Nicht zufrieden sei die SPD damit, dass „keinerlei Lösung“ für einen Neubau einer Höcherberghalle in Sicht sei. „Wir stehen zu unserem Wort und setzen uns weiterhin für eine neue Halle ein. Das ist wichtig für unsere Vereine, für Sport, Kultur und Gewerbe. Wir müssen jedoch zur Kenntnis nehmen, dass andere Fraktionen und die Verwaltungsspitze derzeit nicht bereit sind, Geld für eine neue Halle auszugeben. Das klang vor der Bürgermeister- und Kommunalwahl 2019 noch ganz anders“, so Hornberger weiter. Der Fraktionsvorsitzende ging auch auf weitere wichtige Projekte für Bexbach, wie die Feuerwehrstandorte Nord und Süd und die Gewerbegebiete, ein: „Ich blicke mit Sorge auf die Entwicklung des Gewerbegebietes ,Am Stockwäldchen‘. Dort entstehen derzeit scheinbar nur Garagen. Ziel war es aber, Arbeitsplätze zu schaffen und Gewerbesteuer zu erzielen.“