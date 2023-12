Zwischen den Jahren in der Region Homburg Das Jahr 2023 liegt in den letzten Zügen

Für manche sind die Tage zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel einfach eben ein paar Tage. Für anderen hingegen hat die Zeit „Zwischen den Jahren“ einen ganz besonderen Charakter. Und tatsächlich ist alles oft ein bisschen ruhiger. Sicher: In den Geschäftszeiten, vor allem unmittelbar nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag, sind die Citys gut besucht – auch in Homburg. Es werden Geschenkgutscheine eingelöst, Geschenke umgetauscht. Doch drumherum macht sich über die Tage hin zu Silvester manchmal eine ganz besondere Stille bemerkbar. Das alte Jahr liegt in seinen letzten Zügen, das neue Jahr steht in den Startlöchern. Die Grußformel wechselt von „Frohe Weihnachten“ hin zu „Einen guten Rutsch“. Trotzdem steht noch vieles im Zeichen der vergangenen Festtage.