Sieg im Landesfinale Sophie Lau für das Bundesfinale qualifiziert

Der Präsentationswettbewerb kürt jährlich bundesweit die besten naturwissenschaftlich-mathematischen Präsentationen. Mit dem Landessieg qualifiziert sich Sophie Lau für das Bundesfinale, das am 22. September in Berlin stattfindet. Außerdem gewinnt sie die Teilnahme an der Präsentationsakademie, einem mehrtägigen Präsentationstraining mit professionellen Rhetoriktrainern von der Forschungsstelle Präsentationskompetenz der Universität Tübingen. Mit ihr ziehen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland neun weitere Schülerinnen und Schüler in das Bundesfinale ein, teilt das Johanneum weiter mit. Insgesamt hatten sich mehr als 8800 Schülerinnen und Schüler bundesweit und aus deutschen Auslandsschulen am Wettbewerb beteiligt, 500 Schülerinnen und Schüler qualifizierten sich für ein Länderfinale, heißt es in dem Bericht weiter.