Jüngeres Publikum, jüngere Songs Songs der Backstreet Boys – Oldie-Night in Homburg setzt jetzt auch auf die Musik der 90er

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Dieser Satz des deutschen Schriftstellers Friedrich Schiller beschreibt wohl wie kein zweiter die Notwendigkeit, sich anzupassen und auf Veränderungen zu reagieren. Und so könnte er auch glatt als Motto für die 32. Homburger Oldie-Night gelten. Unter dem Titel „Oldie-Night meets 90-er“ vollzog die Band Take Five als Veranstalter einen deutlichen Vorzeichenwechsel beim Programm. Standen in den vergangenen Jahren die Hits aus den 60en und vor allem aus den bunten 70er Jahren im Zentrum des Programms, so eroberte in diesem Jahr der Sound der 80er und eben der 90er das Kulturzentrum Saalbau in Homburg.