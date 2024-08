Sommerurlaub Darum ist die Jugendherberge in Homburg so beliebt

Sommerurlaub in Homburg? Das haben Petra Wiese und Tochter Tabea gemeinsam mit Oma Monika Hils ausprobiert. Die Familie aus dem Badischen ist kein Neuling, wenn es um Übernachtungen in Jugendherbergen geht. Von Neustadt über Hochspeyer bis nach Saarbrücken haben sie schon in einigen Jugendherbergen übernachtet.