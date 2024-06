Programm im Überblick Leonard Cohen, Chansons, bretonischer Folk – das bietet die Sommerkonzert-Reihe „Kultur im Museum“ in Homburg

Tickets für die Konzerte der Sommerreihe „Kultur im Museum“ sind erhältlich über den Anbieter Ticket-regional, online und in allen Vorverkaufsstellen, in der Homburger Tourist-Info am Kreisel, Talstraße 57, und an der Abendkasse. Einzelkarten kosten regulär zwölf Euro, ermäßigt neun Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und ein Kind erhält man für 22 Euro. Bei Konzerten in der Klosterruine ist ein Shuttle-Service für Menschen, die schlecht zu Fuß sind, ab dem Parkplatz der Firma Begra in der Ortsmitte eingerichtet. Weitere Infos erhält man bei der Tourist-Info, Telefon (0 68 41) 10 18 04.