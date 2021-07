Die Woche in Homburg : Informatik ist Zukunft für alle

Foto: Robby Lorenz

Monika Henzinger war vor 22 Jahren eine Ausnahmeerscheinung, denn sie war damals, mit 33 Jahren, die jüngste Professorin an der Universität des Saarlandes, noch dazu im Fach Informatik. Inzwischen ist sie eine der weltweit anerkannten Top-Informatikerinnen und wurde mit vielen Preisen und wissenschaftlichen Ehrungen ausgezeichnet, sie lehrt in den USA, in Wien, in Müchen und in Lausanne.

„Ich war halt immer gut in Mathematik“ , hatte sie damals gesagt, „und ich finde, dass die Informatik ein schöner Beruf für Frauen ist.“