Fastnacht in Homburg Kirrberg verlegt den Bürgerhaussturm kurzerhand in die Halle

Kirrberg · Es ist am Donnerstagmorgen sehr still am Kirrberger Bürgerhaus und vor der Lambsbachhalle. Nur ein paar vereinzelte Passanten eilen in Verkleidung vorbei. Das liegt aber nicht daran, dass man im Dorf die Weiberfastnacht „verlernt“ hätte.

08.02.2024 , 14:00 Uhr

Bürgerhaussturm und Umzug in der Halle 7 Bilder Foto: Ulrike Stumm

In Kirrberg nimmt man die Tradition schlicht pragmatisch und angesichts von ungemütlichem Dauerregen hat man den „Umzug für Arme“ samt Erstürmung des Bürgerhauses einfach komplett in die Halle verlegt. Erst am Tag selbst um 9.30 Uhr habe man sich dazu entschieden, sagt Eric Gouverneuer, Vorsitzender der Freunde Kerbricher Fasenacht, während er an die erwachsenen Ankommenden ein Gläschen Sekt verteilte. Die Stimmung ist auch drinnen gut. Erst recht, als es um 10.33 Uhr losgeht und die Gruppen, manche mit Handwagen, zu den Klängen einer Abordnung der Pfarrkapelle Kirrberg Runde um Runde durch die Halle („stellt euch vor, das wär der Kreisel“) drehen. Es werden jede Menge Süßigkeiten geworfen und die wartenden Kinder freuen sich auch hier darüber: der kleine Supermann genauso wie das Mädchen im blinkenden Elfenkostüm. Der Dartclub ist ebenso dabei wie beispielsweise der Obst- und Gartenbauverein, die Garde oder der Chor Taktstrich. Ein bisschen Kritik gibt’s ebenfalls: ein (Pleite-)geier sitzt im Käfig über den Spruchbändern: „keine Sparkasse“, „kein Wirtshaus“. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bürgerhaussturm und Umzug in der Halle