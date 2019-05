Stadtratswahl : Lange Gesichter bei den beiden großen Parteien

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Grünen sind großer Gewinner in der Stadt Homburg und im Kreis. AfD legt in beiden Gremien ebenfalls zu.

Nur sehr zäh ging es am Sonntagabend im großen Sitzungstrakt des Homburger Forums zu. Die beiden Verwaltungen von Kreis und Stadt hatten dort eine gemeinsame Anlaufstelle eingerichtet, an der die Wahlergebnisse zusammenliefen. Dass die Kommunalwahl-Ergebnisse sehr langsam und auch spät eintrudelten, hatte aber nichts mit den Verantwortlichen vor Ort oder den Auszählenden in den Wahlbüros zu tun, sondern vielmehr mit der Anweisung, dass die Europawahl zunächst ausgezählt werden musste. Als dann die ersten Auszählungen aus den einzelnen Wahlkreisen auf den Leinwand erschienen, war die Ernüchterung groß im Saal – zumindest was die beiden großen Parteien anging, die deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben. Sowohl CDU als auch SPD mussten in Stadt und Kreis Verluste hinnehmen. In der Stadt lag am Ende die CDU deutlich vor der SPD, im Kreis stehen die Sozialdemokraten besser da, lieferten der CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Sehr schnell wurde aber auch klar, dass die Grünen hier wie da der große Gewinner sind. Die Homburger Grünen hatten sich in einem Innenstadt-Lokal getroffen. Und hier waren dann auch schon nach den ersten Hochrechnungen zu den deutschlandweiten Europawahl-Ergebnissen die ersten Jubelrufe zu hören. Und als im Lauf des Abends klar wurde, dass die Ökopartei auch in Homburg richtig abgeräumt hatte, wurden so gut wie alle Stimmauszählungen aus den Stadtteilen, die hier einliefen, laut bejubelt. In manchen Stimmbezirken holten die Grünen sogar um die 29 bis gut 30 Prozent.