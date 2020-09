Kostenpflichtiger Inhalt: So öffnen die Hallenbäder im Saarpfalz-Kreis : Rat entscheidet über Hallenbad-Öffnung

So voll war es bei der Einweihung des Homburger Kombibades Koi im Dezember 2014. Nun steht die Entscheidung an, ob es im Corona-Herbst und -Winter überhaupt geöffnet wird. Noch bis Ende September ist der Freibadteil offen. Foto: Thorsten Wolf

Homburg/Blieskastel/St. Ingbert Während man in St. Ingbert und Blieskastel wieder drinnen schwimmen kann, steht diese Entscheidung in Homburg noch aus. Am 10. September soll sich der Stadtrat damit befassen, ob im Koi auch der Hallenbadteil geöffnet wird.