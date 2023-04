Trotz frostiger Temperaturen Nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart - Freibäder rüsten sich

Irgendwie bekam das Frühjahr lange nicht so richtig die Kurve. Zwar grünt und blüht es schon sichtbar, es schien nicht immer, aber auch die Sonne, allerdings war es eben doch lange ziemlich frisch – abgesehen von ein paar Ausschlägen nach oben, die dann oft verregnet blieben. Da fällt es doch ein bisschen schwer, sich vorzustellen, in Badeanzug oder -hose zu steigen und sich draußen ins kühle Nass zu stürzen. Dennoch: Es geht schon in den nächsten Tagen los. Die Freibadsaison startet, Bexbach macht den Anfang, noch vor dem langen Maiwochenende. Am kommenden Samstag, 29. April, ab 10 Uhr beginnt hier die Badesaison – und zwar bei hoffentlich sonnigem Wetter, kündigen die dafür zuständigen Stadtwerke an.