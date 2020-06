Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Neuanfang mit vielen Einschränkungen : Kita-Rückkehr im Corona-Modus

In den Kindergärten herrscht wieder mehr Leben. Seit Montag gilt der eingeschränkte Regelbetrieb, allerdings ist vieles anders als zuvor. Foto: dpa/Felix Kästle

Homburg/Bexbach/Kirkel Seit Montag haben wieder alle Kinder einen Rechtsanspruch auf ihren Kita-Betreuungsplatz. Nicht alle Eltern machen davon Gebrauch und warten erst einmal ab. In den Kindergärten läuft wegen der geforderten Hygienemaßnahmen vieles nicht mehr so wie gewohnt.

Einbahnsysteme, Mütter und Väter mit Schutzmasken, die ihre Kinder an der Eingangstüre abgeben, Betreuungszeiten von vier Stunden, abgeteilte Spielgelände: Kindergarten fühlt sich derzeit vollkommen anders an. Ein bisschen so wie ein Zeitreise um 50 Jahre zurück, als es für alle Mädchen und Jungen schon gegen 12 Uhr wieder nach Hause ging. Und immer noch wirkt das, was das Coronavirus so mit sich bringt, trotz der Lockerungen ein bisschen wie ein schlechter Film.

Seit dieser Woche sind die Kindergärten im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet, es darf im Prinzip jedes Kind wieder kommen. Was aber nicht bedeutet, dass jetzt alles normal läuft. Denn in dieser Phase müssen viele Auflagen erfüllt werden (siehe Infobox). Und das könnte eben auch heißen: Es gibt doch nicht für jeden den gewohnten Platz. Trotz all der widrigen Umstände sind viele Eltern dennoch erleichtert, dass jetzt wieder mehr möglich ist, nachdem die Kindergärten viele Wochen lang ganz geschlossen waren – und es nur eine Notbetreuung für wenige gab. Und auch für die Kinder geht eine Durststrecke zu Ende. Schließlich waren sie wochenlang extrem eingeschränkt, mussten auf Freunde verzichten, auf die Großeltern und auch aufs gewohnte Spielen im Kindergarten, das vor Corona ja fest zum Alltag gehört hatte.

Info Das gilt jetzt in den Kindertagesstätten. Nach der Erweiterung der Notbetreuung gilt in Kitas nun der eingeschränkte Regelbetrieb. Das bedeutet: Jedes Kind hat wieder das Recht auf einen Betreuungsplatz. Allerdings richtet sich das auch danach, welche Möglichkeiten es in einem Kindergarten gibt. Die wichtigen Punkte hier: Wie viel Personal ist vorhanden und welche Räume stehen zur Verfügung. Die Lösungen der Einrichtungen sind unterschiedlich: Manche arbeiten mit eingeschränkten Öffnungszeiten, andere weichen auf weitere Räume aus. Überall müssen Corona-Regeln eingehalten werden. So dürfen etwa Gruppen nicht zusammengelegt werden. Es gilt der Grundsatz, möglichst feste Gruppen zu bilden und die Durchmischung der Gruppen und somit der Kinder möglichst gering zu halten. Weitere Infos findet man im Internet unter www.corona.saarland.de.

Und wie lief der Start in den hiesigen Einrichtungen? Eine Sache war durch die Bank positiv: Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben sich alle Kinder direkt richtig gefreut, wieder in der gewohnten Umgebung mit ihren Kita-Freunden spielen zu dürfen. Und das, obwohl sie jetzt in ihren Kindergärten mit vielen neuen Einschränkungen zurecht kommen müssen. Das ist aus all den Kitas zu hören, mit denen gesprochen wurde. Dabei läuft es überall etwas anders, abhängig zum Beispiel davon, wie viel Platz eine Kita hat und wie viele Erzieherinnen nicht vor Ort sein können, da sie zu einer Risikogruppe gehören.

Es war für viele Kitas dabei gar nicht so einfach, sich auf den Montag vorzubereiten. Denn: Bereits im Vorfeld gab es landesweit viel Kritik: beispielsweise deswegen, da viel zu wenig Zeit für eine gründliche Vorbereitung vor dem Hintergrund strenger Hygienevorschriften geblieben sei (wir berichteten).

Trotz des engen Zeitrahmens habe man mit den Eltern aller Einrichtungen eine individuelle Lösung gefunden, sagt Jürgen Nieser, Pressesprecher der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Saarland, Träger mehrerer Kitas in Homburg und Bexbach. Die Eltern hätten großes Verständnis gezeigt, das Personal habe sich sehr engagiert. Diese Lösungen sehen dabei in den Kindergärten sehr unterschiedlich aus. Mal wurden Gruppen gestaffelt, mal gibt es eine Gruppe weniger, mal wurde im Einverständnis mit den Eltern die Turnhalle als Extra-Raum hinzugenommen, wie zum Beispiel in Schwarzenbach. Ansonsten werde auch mit zeitlichen Einschränkungen gearbeitet, führt Nieser aus. Wenn ein Kind zunächst einmal weniger Stunden kommen kann als in Vor-Corona-Zeiten, dann steht dahinter neben dem organisatorischen auch der pädagogische Anspruch. Kindern müsse die Möglichkeit gegeben werden, sich nach einer so langen Pause wieder zurechtzufinden.

Nicht jeder, der sein Kind wieder in Betreuung geben könnte, tut dies auch. Generell nehmen um die 80 Prozent der Eltern das Angebot der Kitas wahr, andere zögerten noch, bringen ihre Kinder zum Beispiel aus Angst vor Ansteckung nicht in die Kita, weil etwa Risikopatienten im Haushalt lebten. Dafür habe man natürlich Verständnis, betont Nieser. Die Situation in den Kitas sei auch deswegen schwierig, da Gruppen nicht gemischt werden dürften. Das bringe zudem für die Kinder Veränderungen mit sich, wobei diese ganz gut damit umgegangen seien. „Sie freuen sich erst mal alle, dass sie wieder da sind.“

Das hat auch Sarah Ringhof beobachtet, stellvertretende Leiterin der Kita St. Fronleichnam in Homburg. Bei jedem Kind, das wieder in die Gruppe kam, habe man die Freude sehen können. In normalen Zeiten spielen 80 Kinder in der Kita. Jetzt sind es deutlich weniger: 46 nutzen den eingeschränkten Regelbetrieb, 21 waren es zuletzt in der Notbetreuung, nennt Ringhof Zahlen. Auch hier halten sich also etliche Eltern noch zurück. Alle, die das möchten, könnten hier die Betreuung wieder nutzen – angeboten werde der volle zeitliche Umfang von 7 bis 17 Uhr, so Ringhoff. Das liege auch daran, dass es in dieser Kita nur wenig Personal gebe, das zur Risikogruppe gehöre. Natürlich müssen die Kinder, so wie überall, in ihrer Gruppe bleiben, dürfen nicht wechseln. Auch Toiletten und Waschbecken wurden aufgeteilt, genauso gelten Einteilungen im Essraum und auf dem Außengelände. Eltern dürfen mit Schutzmaske nur bis in den Vorraum. Damit die Kinder besser verstehen, warum das alles nötig ist, habe man zum Beispiel anschaulich vermittelt, wie die Viren verteilt werden. Verwendet wurde eine mit Glitzerpartikeln versetzte Fettcreme. Da lässt sich dann genau nachverfolgen, dass die glitzernden „Viren“ hängen bleiben, wenn man etwas anfasst. Und die Kinder sehen, wie man sie von den Händen abbekommt: mit Wasser, Seife und gründlichem Waschen.

Auch in der Kita Arche Noah habe man allen Platz anbieten können, die das wollten, berichtet Ulrike Jäger-Borr. Da es „räumlich bei uns schwierig ist“, sei die Zeit in der ersten Woche auf vier Stunden beschränkt worden, die man zwischen 8 und 14 Uhr auswählen kann. Ansonsten das übliche Corona-Kita-Bild: Eltern dürfen nicht mit hinein, geben die Kinder in der Diele am Eingang ab, verlassen die Kita im Einbahnsystem über den Hinterausgang. Kinder haben feste Gruppenräume, das Außengelände wurde abgeteilt. Es ist logistisch schon eine Herausforderung, wenn sich eine Gruppe im Flur umzieht, dann müsse die andere draußen warten. Aber die Freude bei den Kindern war dennoch groß. Trotz komplett veränderter Situation sei es recht problemlos gelaufen.

In vielen Kitas wurde nach den nächsten Lockerungen in der Corona-Krise das Außengelände so aufgeteilt, dass sich die Gruppen nicht mischen, aber dennoch gleichzeitig draußen spielen können. Foto: dpa/Arne Dedert