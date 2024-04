Expertin Angela Bloedorn gibt Tipps für die Kräuterküche Von Giersch bis Gänseblümchen: Kräuterküche von der Wiese

Wer mit Angela Bloedorn unterwegs ist, für den wird eine Wiese schnell mal zu einem Tante-Emma-Laden der Natur. Diesmal ist es das Stück neben dem Naturfreundehaus in Kirkel-Neuhäusel. Der Laie würde sagen: Wiese eben, romantisch mit ihren Bäumen und direkt am Wald gelegen. Angela Bloedorn sieht hier allerdings viel mehr, entdeckt immer wieder Kräuter, die in ihren kleinen Korb wandern. Am Ende liegt darin beispielsweise Pimpernelle, Löwenzahn samt Blüte, Schafgarbe oder Gundermann. Sie werden später einfaches Salz in ein besonderes Kräutersalz verwandeln. Nachdem sie zunächst getrocknet, geschnitten, dann im Mörser vermischt wurden – wobei die Blüten erst zum Schluss hinzugefügt werden. Das sieht nicht nur schön aus, es riecht auch frisch und würzig. Und es ist nur ein winziger Einblick in das, was Wildkräuter alles können.