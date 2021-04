Krebspatienten kann man auch in Coronazeiten helfen. Der Verein „Miteinander gegen Krebs“ verlegte beispielsweise seinen großen Spendenlauf ins Virtuelle. Am eigentlich geplanten „Cross against Cancer“-Termin lief das Vereinsteam auf der in den Vorjahren üblichen Strecke. Im Waldstadion kam da dann sogar ein bisschen Zieleinlauf-Gefühl auf. Foto: Andreas Neumann/Miteinander gegen Krebs/Picasa