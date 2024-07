Musiksommer in Homburg Ein unvergesslicher Abend mit Smitty

Es gibt solche Abende, da passt einfach alles zusammen: laue Sommertemperaturen, ein voll besetzter Marktplatz und eine tolle Band mit der richtigen Musikauswahl. So war das am vergangenen Freitag beim „Homburger Musiksommer“, als der in Homburg lebende US-Amerikaner Bernard „Smitty“ Smith mit seinen „Friends“ bei der Reihe „Querbeat“ auftrat.