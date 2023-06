Konzert in „Mandy’s Lounge“ Das Publikum kam so richtig in Fahrt

Einer seiner Songs an diesem Abend handelte vom Corona-Lockdown, den er unter den strengen spanischen Regeln verbringen musste: „Einmal in der Woche zum Supermarkt und zur Apotheke, das war mein Highlight der Woche.“ Klar, dass del Valle in allen fünf Sprachen sang, die er beherrscht. Auf Spanisch sang er eine Liebeserklärung an die Stadt Sevilla, die neben München und Berlin einer seiner Wohnsitze ist. Da er dabei die Lautstärke eines Flamencosängers erreichte, ging er auch mal weg vom Mikrofon – man hörte ihn auch so hervorragend. Spätestens hier kam auch das Publikum in Fahrt, klatschte mit und schrie „Olé!“. Die Vielseitigkeit des Musikers war auch in der Stilistik seiner Stücke zu hören: Da gab es Einflüsse aus dem Folk, dem Flamenco und der Popmusik.