Ausflug Skifahren bei allen Wetterbedingungen

Die vielseitigen Skigebiete der Skiwelt Amadé hätten dazu perfekte Voraussetzungen und sowohl Fortgeschrittene als auch Neulinge auf den Skiern begeistert. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der befahrbaren Skigebiete hätten die Schülerinnen und Schüler so optimal gefördert und ihr Können verbessert werden, teilt die Schule mit. Die Kinder und Jugendlichen seien in einem Jugendsporthotel in Altenmarkt bestens untergebracht gewesen. Ein besonderer Höhepunkt der Woche wurde zum Abschluss von den Schülern des Sport-Leistungskurses organisiert: In der hauseigenen Disco wurde am letzten Abend zu Partymusik getanzt und gefeiert, heißt es in dem Bericht abschließend.