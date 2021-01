Corona-Pandemie im Saarpfalz-Kreis : Sinkende Fallzahlen, wieder ein Toter

Homburg Der Saarpfalz-Kreis hat am Freitag den 68ten Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, ebenso eine Zunahme der Klinikpatienten von 21 auf 26. Allerdings bleiben die Neuansteckungen auf eher niedrigem Niveau.

Aktuell sind 124, also 13 Leute mehr, akut infiziert als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich mit 59,95 dagegen der 50er-Grenze an. Gemeldet wurden die neuen Fälle vor allem in Homburg (8 neue, 902 insgesamt), und St. Ingbert (6, 793). Neuansteckungen gab es auch in Blieskastel (1, 373), Kirkel (1, 177) und Mandelbachtal (2, 193). Im Trend der letzten Wochen sind die Gesamtfallzahlen im Saarpfalz-Kreis niedrig. Bis Freitag dieser Woche waren es 70 Fälle, am Wochenende werden meist eher wenige Fälle gemeldet. In der vergangenen Woche waren es insgesamt 142, die Woche davor 108.