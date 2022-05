Frühlingskonzert in Homburg : Stehende Ovationen im Saalbau

Das Homburger Sinfonieorchester hat die Corona-Pandemie überstanden und überzeugte am Sonntag in großer Besetzung. Foto: Thorsten Wolf

HOMBURG Das Homburger Sinfonieorchester spielte am Sonntag in großer Besetzung. Die Pause merkte man den Musikerinnen und Musikern nicht an.