Leichtathletik Ecker wirft sich mit Saarlandrekord zur Vize-Europameisterin

Diskuswerferin Christine Ecker vom LA Team Saar hat am Sonntag im polnischen Torun zum nächsten großen Wurf ausgeholt. Die Erbacherin gewann bei den Hallen-Europameisterschaften der Senioren in der Altersklasse W 60 die Silbermedaille. Die 60-Jährige feuerte die Scheibe auf 33,20 Meter. Damit verbesserte sie ihren erst kürzlich beim Sieg bei der deutschen Meisterschaft in Baunatal aufgestellten Saarlandrekord von 32,94 Metern erneut. Der EM-Sieg ging an die favorisierte Norwegerin Jorunn Tangen Hole mit 36,91 Metern. Hinter Tangen und Ecker klaffte zur Konkurrenz ein großes Loch. Mit Maria Johannes sicherte sich eine weitere Deutsche mit 23,78 Metern die Bronzemedaille.