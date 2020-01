Erstes Homburger Baby in 2020 : Neujahrsbaby Silas kam um 0.05 Uhr zur Welt

Homburg Kaum auf der Welt, wurde er schon schick gemacht, der kleine Silas: In einen Strampelanzug mit Fliege hat Mutter Lilia Mohr ihn gesteckt fürs Foto.

Eigentlich hätte das sechste Kind der Familie – vier Mädchen und ein Junge sind seine Geschwister, das älteste ist elf – an Heiligabend auf die Welt kommen sollen, doch dann ließ Silas sich ein bisschen Zeit. Am Silvestermorgen wurde die Geburt eingeleitet – auch dann wollte der 53 Zentimeter große und 3620 Gramm schwere Junge noch nicht so schnell auf die Welt kommen. Schließlich schaffte er es sogar, seine Geburt so lange hinauszuzögern, bis er genau fünf Minuten nach Anbruch des neuen Jahrzehnts das Licht der Welt erblickte. „Der hat’s spannend gemacht“, meint die Mutter. Somit ist Silas das erste Baby, das in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts im Saarland geboren wurde.