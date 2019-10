Offene Läden in Homburg : Kauf-Sonntag mit besonderer Note

Die Band Fürbaß aus Zweibrücken gehörte gestern zu den Straßenmusikern, die dem verkaufsoffenen Sonntag eine besondere Note verliehen. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Straßenmusik, Streetfood-Festival und ein Kinderprogramm - der verkaufsoffene Sonntag in Homburg bot mehr als nur Shoppingvergnügen. Und das kam an.

Es gibt wohl nicht mehr so wirklich viele Menschen, die mit dem Wort „fürbaß“ etwas anfangen können. Tatsächlich handelt es sich um sehr altes Wort und bedeutet so viel wie „vorwärts“ oder auch „weiter“. Nun: Auch wenn es nicht mehr so gebräuchlich ist, auf den verkaufsoffenen Sonntag in Homburg passte „fürbass“ gleich zweimal: Zum einen gehörte die gleichnamige Band aus Zweibrücken gestern in ihrer Besetzung ohne Schlagzeug und Strom zum Aufgebot der engagierten Straßenmusiker, zum anderen charakterisierten „weiter“ und „vorwärts“ recht gut die großes Zahl an Menschen in der Homburger Innenstadt, die einen wahrlich goldenen Oktobertag dazu nutzen wollten, noch einmal an einem Spätsommertag von Laden zu Laden zu ziehen. Die Händler in der Homburger Innenstadt hatten sich da zum Teil mit besonderen Offerten vorbereitet, folgerichtig wanderten Euros über die Ladentheken und Waren in die Hände ihrer neuen Besitzer.

Zum Dritten Mal waren dabei Straßenmusiker wie Fürbaß Teil des Rahmenprogramms, das die Stadt zusammen mit dem Gewerbeverein auf die Beine gestellt hatte. An wechselnden Orten in der City gab es Musik aller Arten zu hören. Mit Sicherheit akustisch dabei am auffälligsten: Tobias Schäfer mit seinen Pipedrumz. Pipedrumz? Dabei handelt es sich um ein mehr als ungewöhnliches Schlag-Instrument aus Abflussrohren unterschiedlicher Länge und damit unterschiedlichen Tonhöhen. Schlägt Schäfer mit seinen aus Badelatschen oder Tischtennisschlägern bestehenden „Drumsticks“ auf die eine Seite des Rohrs, kommt auf der anderen Seite der dem Rohr entsprechende Ton heraus. So ensteht ein Schlagzeug, das Melodien erzeugen kann. Schon vor einigen Jahren war Schäfer mit diesem, trotz oder wegen seiner Konstruktion, ernst zu nehmenden Instrument in Homburg bei einem verkaufsoffenen Sonntag zu Gast (wir berichteten). Und damals wie nun am Wochenende lockte er mit seinem ungewöhnlichen Sound die Zuhörer an. Insgesamt 13 Einzelkünstler und Formationen bot der Sonntag über die Öffnungszeiten der teilnehmenden Geschäft hinweg, darunter auch aus den Vorjahren bekannte Bands wie die Formation Panorama oder das Saxophon-Trio Crazy Chickens.

Doch es waren nicht nur die Konzerte der Straßenmusiker, die am Sonntag dafür sorgen sollten, dass sich Besucher aus der ganzen Region in Homburg so richtig wohl fühlen sollten. So gab es auf dem Christian-Weber-Platz, sozusagen im Auge des Einkaufssturms, gleich noch ein Streetfood-Festival. Wer also eine kurze Pause vom Shoppen und Geld-Ausgeben machen oder einfach nur den schönen Spätsommertag genießen wollte, der konnte sich dort einfach mal eine kurze Auszeit nehmen. Dann ging es aber füßbaß, immerhin galt es in der Innenstadt viel zu erleben, einschließlich eines speziellen Kinderprogramms der Freien Kunstschule Artefix auf der Bühne am Historischen Marktplatz. Und wer seinen ganz Kleinen noch ein bisschen mehr Freude bereiten wollte, für den bot das Kinderkarussel auf dem Ilmenauer Platz die beste Gelegenheit. Nicht unerwähnt bleiben sollte natürlich die Homburger Gastronomie, vor allem die Eisdielen hatten gestern noch mal wahrlich Hochkonjunktur.

Also alles gut? Für Dagmar Pfeiffer, die Leiterin des Homburger Stadtmarketings, auf jeden Fall. Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Claudia Kowollik nahm sie sich Zeit für den verkaufsoffenen Sonntag, drehte ihre Runde durch die Innenstadt, sprach mit Diesem und Jenem. „Die Straßenmusik hat sich im dritten Jahr richtig gut bewährt. Und in diesem Jahr sind ja auch noch die Streetfood-Trucks und das Kinderprogramm mit dabei. Wir haben wirklich versucht, an alle zu denken. Und irgendjemand hat dann auch an uns gedacht, das Wetter spielt einfach mit!“ Die große Resonanz sei eben auch diesem Rahmenprogramm geschuldet, ein reiner verkaufsoffenener Sonntag wäre mit Sicherheit nicht so erfolgreich gewesen, war sich Pfeiffer sicher. Was aber auch klar sein müsse: „Es steht und fällt mit dem Wetter. Das muss man fairerweise auch sagen.“

Auch das Streetfood-Festival lockte zahlreiche Gäste an. Foto: Thorsten Wolf