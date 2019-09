Mitgliederversammlung : Großes Interesse an Neuwahlen bei der SG Erbach

Erbach 105 stimmberechtigte Mitglieder haben an der jüngsten Jahresversammlung der Sportgemeinde Erbach in der Halle auf der Eichheck teilgenommen. Das sei im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der SG Erbach einer Rekordkulisse gleichgekommen, so der Verein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red