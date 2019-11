Sessionseröffnung der HNZ : Narrenzunft tanzte ins Morgenland

Erbach Die HNZ ist mit einem bunten Programm in die fünfte Jahreszeit gestartet. Dabei wurde auch das neue Motto „Weite Wüsten, heißer Sand – die HNZ im Morgenland“ präsentiert.

Gegen Ende hin wurde es dann emotional, als das unverzichtbare HNZ-Urgestein Dieter Wolf für 33 aktive Jahre im Verein geehrt und ausgezeichnet wurde. „Es war ein richtig gelungener Abend. Alle sind bis zum Schluss geblieben. Es gab durchweg gelungene Auftritte. Und mit Dieter Wolf durften wir auch noch einem mehr als verdienten Mitglied die Ehre erweisen“, freute sich Blatt-Engel. Nach dem fulminanten Auftakt wird es nun erst einmal wieder ruhiger. Im Februar wird es bei der HNZ dann aber Schlag auf Schlag gehen. Am 9. Februar beginnt um 14.11 Uhr die erste Seniorensitzung. Der Tanz in die Nacht folgt am 14. Februar um 19.33 Uhr. Zwei Tage später findet ab 14.11 Uhr die zweite Seniorensitzung statt. Am 22. Februar folgt um 19.33 Uhr die große Prunksitzung. Und am 25. Februar geht ab 14.11 Uhr der beliebte Kinderfasching über die Bühne. Sämtliche Veranstaltungen werden im Saalbau ausgerichtet. Und dort findet auch bereits am 7. Januar um 19.11 Uhr der Neujahrsempfang statt. „Wir sind auch mit unseren verschiedenen Gruppen über die fünfte Jahreszeit hinaus im Verein richtig breit aufgestellt - für jeden Geschmack ist etwas mit dabei. Stillstand bedeutet Rückschritt. Deswegen ist ,Mehr als nur Fastnacht` unser allgemeines Motto“, erläuterte Blatt-Engel und ergänzte: „Unsere erste Freitagssitzung wird etwas umgestaltet. Es gibt einen Tanzabend mit Show, bei dem Mittanzen möglich ist – aber genau so auch Chillen. Jeder so, wie er es will. Die nächste Prunksitzung ist dann eine normale Sitzung.“