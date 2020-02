Unfall auf der A 6 bei Homburg : Drei Fahrzeuge an Unfall auf Autobahn beteiligt

Homburg Die Homburger Polizei fahndet nach dem Fahrer eines Transporters, der am Mittwochnachmittag in einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 6 verwickelt war und anschließend flüchtete. Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken.

Unmittelbar vor einer Tagesbaustelle zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und der Anschlussstelle Rohrbach musste laut Angaben der Polizei der Fahrer eines weißen VW Polo mit Kaiserslauterer Kennzeichen abbremsen, da der Verkehr einspurig an der Tagesbaustelle vorbei geleitet wurde. Der Fahrer eines weißen Citroen C 3 mit St. Wendeler Kennzeichen bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des VWs auf. Unmittelbar nach der ersten Kollision fuhr ein weißer Transporter, Fabrikat und Kennzeichen sind derzeit unbekannt, auf das Heck des Citroen auf. Der unfallbeteiligte Fahrer des Transporters hielt anschließend kurz auf dem dortigen Seitenstreifen an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne auf die Polizei zu warten. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.