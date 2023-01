Am 5. und 12. Februar : Seniorenfastnacht wieder an zwei Terminen

Homburg An den beiden Sonntagen vom 5. und 12. Februar ist es wieder so weit: Die Kreisstadt Homburg lädt ihre Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren dann jeweils zu einem Fastnachtsnachmittag ins Kulturzentrum Saalbau ein.

Das Programm beginnt jeweils um 14.11 Uhr und wird von der Homburger Narrenzunft (HNZ) gestaltet. Büttenredner und Tanzgruppen gehen an den Start. Bei schwungvollen Schau- und Gardetänzen, lustigen Vorträgen und Büttenreden sowie Livemusik von der Gruppe Bright Star-Trio ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei, und es steht einem gelungenen und stimmungsvollen Nachmittag nichts im Weg, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Für kommenden Sonntag, 5. Februar, sind die Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren aus den Stadtteilen Homburg-Mitte, Beeden, Schwarzenbach und Wörschweiler eingeladen, für den Sonntag drauf, 12. Februar, richtet sich das Angebot an die Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen Erbach, Reiskirchen, Bruchhof und Sanddorf. Auch die Senioren der nichtgenannten Stadtteile, in denen üblicherweise separate Fastnachtsveranstaltungen stattfinden, sind natürlich auch im Saalbau willkommen. Freibleibende Plätze bei beiden Veranstaltungen können von Seniorinnen und Senioren aus allen Orten genutzt werden. Für Verpflegung und Kaffee ist gesorgt. Es wird jedoch darum gebeten, Kaffeegedecke mitzubringen. Der Eintritt ist, wie auch in den vergangenen Jahren, frei, heißt es in der Mitteilung aus dem Homburger Rathaus weiter.