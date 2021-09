Coronakrise im Saarpfalz-Kreis : Impfen an Schulen: BBZ Homburg machte den Anfang

Die Schülerin einer Abschlussklasse erhält eine Corona-Impfung. Foto: Sven Hoppe/dpa Foto: dpa/Sven Hoppe

Homburg/Bexbach/Kirkel Im Saarpfalz-Kreis sind am Montag die ersten Impfungen gegen Corona an Schulen angelaufen. Gestartet wurde am BBZ Homburg. Die Kreisverwaltung organisiere dieses niedrigschwellige Angebot, die Impfungen selbst werden von einem mobilen Team des Impfzentrums Saarland Ost vorgenommen.

Auch an diesem Dienstag, 7. September, soll es im BBZ weitergehen, teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage weiter mit. Dies sei zugleich ein Test, um zu schauen, wie das Impfen an Schulen anlaufe.

Noch in dieser Woche werde es dann in Homburg am Mannlich-Gymnasium, am Saarpfalz-Gymnasium und an der Robert-Bosch-Schule Impfmöglichkeiten geben, kündigte der Kreis an. Das Impfen selbst laufe analog zum Prozedere in den Impfzentren ab, die Aufklärung übernehme ein Arzt.

Beachtet werden muss: Im Alter von 12 bis einschließlich 17 Jahren benötigten die Schülerinnen und Schüler die schriftliche Einwilligungserklärung aller sorgeberechtigten Personen. Ist nur eine Person sorgeberechtigt, reiche deren Einwilligung aus. Zudem müsse der Impfling selbst zustimmen, hieß es zu den Bedingungen.