20 Jahre Schulsozialarbeit Die Schule ist auch ein Ort mit Konflikten

Wer erinnert sich noch an den Schock, den der Amoklauf eines 19-jährigen Schülers in Erfurt auslöste? Es war vor 21 Jahren, als der Amok-Schütze zwölf Lehrer, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten erschoss. Es war der erste Amoklauf überhaupt an einer deutschen Schule, und das Entsetzen saß tief. Die Schulen im ganzen Land begannen sich plötzlich zu fragen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, hier auch mal präventiv tätig zu werden. Und es wurde erstmals auch öffentlich darüber diskutiert, dass es verhaltensauffällige Schüler gibt, die mit den üblichen schulischen Disziplinarverfahren nicht in den Griff zu kriegen sind.