Schädling : Eine Raupe vermiest den Waldspaziergang

Wo immer es zu einem ungwöhnlich starken Befall mit dem Eichenprozessionsspinner kommt, warnt die Stadt mit solchen Schildern. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Der Eichenprozessionsspinner hat sich zu einer Plage ausgewachsen, seine Härchen lösen bei Menschen schwere Allergien aus.

Die Raupen des Eichenprozessionsspinner gehören wohl aktuell zu den meist genannten und auch meistgefürchteten Tieren im ganzen Saarland. Das hat leider seine „guten“ Gründe. Zum einen ist es die schlichte Häufigkeit, mit der die Raupen seit einiger Zeit auftauchen, zum anderen die Gefahr, die von ihnen für Menschen ausgeht. Diese Gefahr liegt ganz konkret in den so genannten „Brennhaaren“.

Dabei handelt es sich um den natürlichen Schutz der Raupe vor Fressfeinden wie Wanzen, Schlupfwespen, Raupenfliegen, dem Kuckuck und auch dem Puppenräuber-Käfer. Doch was die Raupe für diese natürlichen Feinde unappetitlich und wenig schmackhaft machen soll, birgt für den Menschen eine gesundheitliche Gefährdung. Denn: Diese Brennhaare brechen sehr leicht, sind mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen und werden bei entsprechender Windlage sehr weit getragen.

Info Die Raupen sind fast überall in Deutschland In Deutschland sind vom Eichenprozessionsspinner infolge der Massenvermehrungen mittlerweile alle Bundesländer betroffen, am stärksten zuletzt Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Vorkommen werden seit Juni 2012 auch in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Saarland gemeldet. Gerade hier hat sich die Zahl des Befalls in der jüngeren Vergangenheit deutlich erhöht. Förderlich für die Entwicklung sind trockene und warme Frühjahre.

Geraten sie auf die Haut, lösen sie dort unter Umständen eine toxische Reaktion aus, die so genannte Raupendermatitis. Ursache dafür ist ein Eiweiß-Gift, das in den Brennhaaren enthalten ist. Nachdem im vergangenen Jahr ganze Bereiche, so im Naherholungsgebiet Jägersburg, aufgrund des Raupenbefalls gesperrt werden mussten, wollten wir von der Homburger Stadtverwaltung wissen, wo 2019 die wesentlichen Gefahrenzonen sind. Dazu Jan Emser von der Pressestelle der Stadt: „Im gesamten Stadtgebiet gibt es Eichen, die vom Eichenprozessionsspinner befallen sind. Es kann nicht generell gesagt werden, dass es Stellen gibt, die eine verstärkte Population aufweisen. Vielfach hängt es auch mit der Wahrnehmung zusammen, denn an stark besuchten Orten ist diese ungleich größer, als etwa in einem nicht oder kaum besuchten Waldgebiet.“

Konkret habe es, so Emser, in einigen Teilen Homburgs, wie in Einöd, Jägersburg, Homburg-Mitte und Erbach Feststellungen des Eichenprozessionsspinners gegeben. „Andere Orte wie Kirrberg oder Wörschweiler sind bisher nicht in Erscheinung getreten. Aktuell ist es im Bereich der Mastau, in der auch der Fuß- und Radweg verläuft, zu einem stärkeren Befall gekommen.“

Was soll man nun tun, wenn man in die Nähe eines Eichenprozessionsspinner-Befalls kommt? Hier ist für Emser entscheidend, dass man weiß, mit wem man es zu tun hat, deswegen: „Generell ist die Sensibilisierung all derer, die sich in Homburg aufhalten, die wohl wichtigste Maßnahme, um sich vor den Gefahren zu schützen.“ So gelte es, einen Blick für das Vorkommen des Eichenprozessionsspinners und speziell für dessen Nester zu entwickeln. „Wichtig ist, sich nicht in der Nähe von befallenen Bäumen aufzuhalten. Die Nester dürfen nicht angefasst werden. Auch nach der Verpuppung beziehungsweise dem Schlupf können die Nester noch Jahre lang Gifthaare aufweisen.“ Bei starkem Befall reagiere man seitens der Stadt auch mit entsprechenden Hinweisschildern.

Was kann man selbst tun? Man sollte Nacken, Hals, Unterarme und Beine schützen und auf keinen Fall Raupen oder Gespinste berühren. Falls es doch zu einem Kontakt kommt, sollten schnellstmöglich die Kleider gewechselt werden, Duschen und gründliche Haarreinigung mit eingeschlossen. Und wer tatsächlich mit einer Raupe oder einem Brennhaar in Berührung gekommen ist, der kann eine mögliche Raupendermatitis an Symptomen wie Quaddeln auf der Haut, Hautentzündungen und auch insektenstichartige Knötchen auf der Haut erkennen.

Und was kann man als Kommune machen, um den Eichenprozessionsspinner einzudämmen? Jan Emser: „Die Stadt nimmt Meldungen aus der Bevölkerung über das Vorkommen von Nestern entgegen. Tätig wird die Verwaltung allerdings nur auf stadteigenen Flächen – und auch hier in erster Linie auf höher frequentierten, öffentlichen Flächen, das sind Friedhöfe, Kindergärten, Schulen. Auch etwa eine Sitzbank unter einer Eiche, so an einem Radweg, zählt zu einer frequentierten, öffentlichen Fläche.“

Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang. Er sitzt in seinen typischen Nestern in den Baumkronen. Foto: dpa/Patrick Pleul