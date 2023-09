Kooperation zwischen Schule und Unternehmen Sechsköpfige Chemie-AG entwickelte eine eigene Zahnpasta

Als die Anfrage seitens der Schule an das Unternehmen herangetragen wurde, zeigte sich Giuseppe Nardi offen für die Kooperation mit dem naturwissenschaftlichen Zweig des Johanneums. „Besonders in Zeiten von akutem Fachkräftemangel unterstützen wir die Nachwuchsförderung“, so Nardi in der Pressemitteilung weiter. „Wenn sich junge Menschen neben ihrer Ausbildung für die Berufswelt interessieren, können wir das als Unternehmen nur begrüßen und wie in diesem Fall mit unserem Know-how unterstützen.“