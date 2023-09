Mehr Sicherheit im Schwimmbad System im Koi soll Schutz vor Ertrinkungs-Unfällen bieten

Homburg · Es kommt immer wieder vor, dass Menschen im Wasser in Not geraten – und manchmal kann ihnen nicht mehr rechtzeitig geholfen werden. Genau hier setzt das Computer-Vision-Detektionssystem „Swim Eye“ an, das nun im Homburger Kombibad „Koi“ zum Einsatz kommt.

20.09.2023, 14:42 Uhr

Michael Kuhlgatz, Geschäftsführer der Homburger Bädergesellschaft, zeigt im „Koi“ das neue Sicherheitssystem „Swim Eye“. Foto: Ulrike Stumm