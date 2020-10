Anschlussstelle Homburg : Schwerer Unfall in der Baustelle zur Autobahn

Schwerer Unfall in der Baustelle zur Autobahn

Am 14.10.2020 ereignete sich gegen 23:00 Uhr auf der B 423, im Baustellenbereich der AS Homburg, ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: BeckerBredel

Homburg Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Mittwochaben auf der B 423 im Baustellenbereich der Autobahn-Anschlussstelle in Homburg.

Ein 36-jähriger Fahrer kam mit seinem Audi A 4 samt Anhänger zunächst auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer Baustellenampel. In der Folge überfuhr das Gespann mehrere Warnbaken und Verkehrszeichen und knallte auf die nachfolgende Betonabsperrung, wie die Polizei weiter mitteilt. Hierbei wurde der Pkw in die neben der Fahrbahn befindliche Baugrube geschleudert, wo er an einem Bagger zum Stehen kam.