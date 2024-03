Mehrfache Kollision mit Leitplanken Schwerer Unfall in Homburg-Einöd - 61-Jähriger überschlägt sich wegen eines medizinischen Notfalls

Ein Mann hat in seinem Auto am Montagnachmittag einen medizinischen Notfall erlitten. Deshalb kollidierte er mehrfach mit Leitplanken auf der A8 und überschlug sich letztendlich auf der B423 in Homburg-Einöd. Dort musste er aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Doch beim Unfall selbst blieb er unverletzt.