Motorradtreffen an historischer Stätte 60 schwere Goldwing-Motorräder zu Gast im Römermuseum

Wenn mehr als 60 schwere Goldwing-Motorräder wie an der Perlenschnur aufgereiht an einem vorbeifahren, dann hinterlässt das schon mächtig Eindruck. Genau das erfuhr man am Samstag auf dem Gelände des Römermuseums in Schwarzenacker. Dieses touristische Highlight hatte sich der Goldwing-Club aus Kaiserslautern, die „Goldwing-Riders International“, als Ziel für eine Ausfahrt ausgesucht – als Teil eines viertägigen Treffens in Waldfischbach-Burgalben.