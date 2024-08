Königliche Visite Schweden-Royals kommen nach Homburg – der Besuch hat einen ernsten Hintergrund

Gerne erinnert man sich in Homburg noch an die Visite des holländischen Königspaares Willem-Alexander und Máxima vor sechs Jahren. Und auch da stand das Uniklinikum im Mittelpunkt. Was bringt diesmal die königlichen Damen aus Schweden auf den Campus? Homburg wird im kommenden Jahr ein so genanntes Childhood-Haus bekommen. Initiator des Childhood-Haus-Konzeptes ist die World-Childhood-Foundation, die 1999 von Königin Silvia von Schweden gegründet wurde und sich weltweit für das Recht auf eine Kindheit frei von sexualisierter Gewalt und Missbrauch stark macht. In Deutschland hat die Stiftung bereits zehn dieser Häuser auf den Weg gebracht.