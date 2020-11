Ein neuer Todesfall : Schwankende Corona-Werte im Saarpfalz-Kreis

21.11.2020, Berlin: Eine Helferin in Schutzkleidung zeigt in einem Zelt vor dem Tempodrom, dem Tagungsort für den digitalen Bundesparteitag der Grünen, einen Testträger für einen Schnelltests auf das Coronavirus. Alle Parteitagsteilnehmer müssen sich hier auf das Virus täglich testen lassen. Der Parteitag findet als große Videokonferenz statt. Nur Vorstand und Präsidium sind in der Sendezentrale, im Tempodrom. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Kay Nietfeld