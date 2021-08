Gute Ideen und überraschende Effekte : Schutzkonzept am Uniklinikum: Mit Kunst gegen Missbrauch

Jiyoung Choi, Anna-Lena Hoffmann, Professor Wolfgang Reith, Professor Ivica Maksimovic und Matchima Toebkaya (von links) mit den Aufstellern der Wanderausstellung, die die Ideen der Studentinnen zur Gewaltprävention zeigen. Am Uniklinikum sollen die Ideen auch praktisch umgesetzt werden. Foto: Rüdiger koop /UKS

Homburg Am Uniklinikum gilt ein weitreichendes Konzept der Gewalt-Prävention. Was in der Vergangenheit passierte, soll nie wieder vorkommen, so die Verantwortlichen. Dazu können auch künstlerische Ansätze beitragen. Studentinnen der HBK machten dies deutlich.

Kunst ist nicht nur schön und macht Arbeit – sie kann auch nützlich sein. Wie im Fall der Zusammenarbeit der HBK Saar (Hochschule der Bildenden Künste Saar) und dem Uniklinikum. Gemeinsam mit Professor Ivica Maksimovic haben fünf Studentinnen der HBK Ansätze entwickelt, die am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) dabei helfen sollen, das „Schutzkonzept Gewaltprävention“ noch sichtbarer zu machen.

Alle Ideen haben zum Ziel, das Schutzkonzept auf kreative Art und Weise den Menschen näherzubringen, die auf dem Campus des Uniklinikums behandelt werden, dort arbeiten, studieren oder zu Besuch sind. Das 2019 etablierte Konzept werde stetig weiterentwickelt, um einen umfassenden Schutz vor Gewalt und grenzverletzendem Verhalten zu bieten, betont Professor Wolfgang Reith, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Uniklinikums.

Die Ergebnisse der HBK Saar wurden am 10. August vorgestellt, ausgewählte Ansätze sollen in einem nächsten Schritt weiterentwickelt werden. „Mit großem Aufwand und einem hohen Engagement entwickeln wir unser Schutzkonzept seit der Etablierung im Sommer 2019 weiter“, so Reith.

Neue Prozesse wurden definiert, interne als auch völlig unabhängige externe Ansprechpartner gewonnen, Schulungen durchgeführt und Vernetzung ausgebaut. Denn das Uniklinikum verfolgt ein eindeutiges Ziel: Es soll ein geschützter Ort für alle Menschen sein. „Grenzverletzungen, Gewalt, Übergriffe oder anderes Fehlverhalten werden bei uns nicht geduldet. Unser Schutzkonzept soll größtmögliche Sicherheit in Bezug auf Kinderschutz, Missbrauchs- und Gewaltprävention bieten“, so die deutliche Botschaft von Professor Reith.

Neben der inhaltlichen Arbeit am Schutzkonzept müssten die Menschen für die neuen Strukturen wie beispielsweise Meldewege oder Ansprechpartner sensibilisiert werden. „Alle sollen wissen, dass es diese Strukturen gibt, um bei Bedarf schnell reagieren und vor allem den Betroffenen direkt helfen zu können“, führt der Ärztliche Direktor aus. „Und ein gut sichtbares Schutzkonzept leistet zudem Präventionsarbeit, da potentielle Täter abgeschreckt werden.“

Und nun sollen weitere, kreative Wege beschritten werden. So kam es zum Kontakt mit der HBK Saar und Professor Ivica Maksimovic, der in Saarbrücken Kommunikationsdesign und Werbung lehrt, von 2004 bis 2013 Rektor der HBK Saar war und Gründer einer eigenen Werbeagentur ist. „Professor Maksimovic ist ein Experte auf diesem Gebiet und hat unmittelbar seine Unterstützung bei unserem Anliegen zugesichert, dafür sind wir sehr dankbar“, so Professor Reith.

„Für uns sind solche Projekte immer hochspannend und es ist mir zudem ein persönliches Anliegen, den Studierenden gesellschaftlich wichtige Themen näher zu bringen. Gemeinsam mit den Studenten sollen Lösungen gefunden werden, die neuartig und mehr als platte Kopien sind“, betont Maksimovic. „Die HBKsaar vernetzt das Studienangebot aktiv mit wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen. Eine Auseinandersetzung mit konkreten Aufgabenstellungen seitens öffentlicher und privater Unternehmen ist ein Schwerpunkt in der Heranführung der Studierenden an aktuelle und zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen.“

So dauerte es nach den ersten Besprechungen zwischen Maksimovic und Reith im Spätsommer 2020 nicht lange, bis sich die Kooperation konkretisierte. Für den Kurs „Die Kommunikationsbotschaft bitte drei Mal täglich einnehmen!“ im Wintersemester 2020/21, meldeten sich die Studentinnen Fiona Arenz, Nora Belschner, Jiyoung Choi, Anna-Lena Hoffmann und Matchima Toebkaya.

Zusammen mit Professor Maksimovic erarbeiteten die fünf engagierten Künstlerinnen kreative Ansätze, um das Uniklinikum in Homburg zu unterstützen. Fiona Arenz (8. Semester Bachelor Kommunikationsdesign) entwickelte die Idee einer so genannten Aktivstunde, einer regelmäßigen und auf die unterschiedlichen Zielgruppen angepassten Bewegungseinheit. So sollen innere Stärke und das Selbstbewusstsein in Gefahrensituationen gefördert und Mut gemacht werden. Plakatgestaltungen, Entwürfe für spezielle Kapuzenpullover und andere konkrete Werbemittel-Designs waren Teil ihres Ansatzes.

Mit einer gezeichneten Katze, die als Botschafterin für Gewaltprävention an verschiedenen Stellen und auf unterschiedlichste Art und Weise im UKS auftauchen könnte, arbeitete Nora Belschner (10. Semester Lehramt Kunsterziehung für Sekundarstufe I und II). Daneben entwarf sie Designs zum Themenfeld Transparenz im Krankenhaus, bei denen transparente Überlagerungen von Buchstaben die Betrachter durch die ungewöhnliche Optik neugierig machen.

Jiyoung Choi (4. Semester Bachelor Kommunikationsdesign) entwarf Postkarten gegen Klischees, in denen ein Einverständnis mit eigentlich unerwünschten Handlungen als selbstverständlich hingenommen wird, und hatte die kreative Ideen, wie diese Karten gerade an die jungen Patientinnen und Patienten verteilt werden könnten. Auch Lieder mit angepassten Texten waren ein Teil ihres Ansatzes. Daneben gab es die Idee für eine Hotline und Designentwürfe zur Bewerbung dieser Telefonnummer.

Fotos aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie des UKS inspirierten Anna-Lena Hoffmann (2. Semester Master Kommunikationsdesign) zu Arbeiten, die durch Überlagerungen gekennzeichnet sind. Aus dem Ansatz des genauen Hinsehens entstanden sich überlagernde Schriftzüge, die ganz genau betrachtet werden müssen, wenn man sie lesen will. Die kreativen Designideen könnten als Schriftzüge auf Glastüren, weiteren Oberflächen und Postkarten umgesetzt werden.

Matchima Toebkaya (8. Semester Bachelor Kommunikationsdesign) entwarf „Gucker“ im stilisierten Augen-Design.

Diese sollen betroffenen Personen Sicherheit und Schutz signalisieren und potenzielle Täter abschrecken. In ihrem Ansatz tauchen die Gucker überall im Krankenhaus auf, so etwa als Wandaufkleber, in Broschüren, auf Postern oder auf den Kitteln der Ärztinnen und Ärzte. Gleichzeitig könnten sie als Panik-Knopf in einer App oder als Ruftaste vor Ort funktionieren.

„Bereits in der Abschlusspräsentation des Kurses im Frühjahr begeisterten uns diese kreativen Ansätze“, so Professor Reith. „Wir werden das Kooperationsprojekt daher sehr gerne fortführen, ausgewählte Ideen weiterentwickeln und nach Möglichkeit praktisch umsetzen.“

Nach coronabedingter Verzögerung konnten die Ideen nun auch einem größeren Kreis von Führungskräften am Uniklinikum präsentiert werden. Daneben gibt es ab sofort eine Wanderausstellung, die an unterschiedlichen Stellen auf dem Campus zu sehen sein wird und die die künstlerischen Ansätze der fünf Studentinnen deutlich macht.

Auf der Informationsseite zum Kooperationsprojekt unter www.uks.eu/kreativprojektHBK ist die Wanderausstellung in digitaler Form zu sehen, weitere Informationen zum Projekt, zur Ausstellung und zum Fortgang der Kooperation sind dort ebenfalls zu finden und werden zukünftig ergänzt.

Die Studenten der Kunsthochschule blicken gerne über den Tellerrand. Hier haben sie graue Stromkästen in Saarbrücken mit kleinen Kunstwerken verschönert. Am Uniklinikum kommt auch eine Katze zum Einsatz. Foto: Saarbrücker Zeitung/Adrian Froschauer