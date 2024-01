Konzertreihe in Homburg Schumann Quartett läutet Meisterkonzerte im neuen Jahr ein

Nur die Bratsche ist mit Veit Hertenstein nicht mit einem Familienmitglied besetzt. Das Streichquartett wurde von den musikalischen Brüdern 2007 in Köln gegründet und erspielte sich bald begehrte Preise bei Musikwettbewerben wie 2011 in Japan und Italien sowie 2012 in Österreich oder 2013 in Frankreich. Für seine maßgebenden Einspielungen erhielt es unlängst den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“.