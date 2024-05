Schulstandorte in Homburg Diskussion im Homburger Stadtrat: Container für Schulkinder ließen die Wogen hochgehen

Die letzte Sitzung eines Stadt- oder Gemeinderates in einer zu Ende gehenden Legislatur hat in der Regel eher einen entspannten Charakter. Finden sich keine wirklich brisanten Themen auf der Tagesordnung, dann wirken solche Sitzungen nicht selten wie ein ruhiges Auslaufen. Einzig der Umstand, dass eine solche Sitzung ja im Schatten eines laufenden Kommunalwahlkampfes stattfindet, kann manchmal zu einem Wellenschlag führen. Zumal dann, wenn gleichzeitig, wie jetzt in Homburg, auch noch die Wahlen zum Verwaltungschef anstehen und Kandidaten entweder in den Reihen der Fraktionen oder auf Seiten der Verwaltung sitzen.