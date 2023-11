Schüler besucher Landrat Aktuelle Vorgänge kritisch betrachten

„Europa als Institution steht immer wieder in der Kritik. Nicht selten wird sie als unflexibel und als Hemmnis für die Entwicklung politischer Strategien bezeichnet. Dass wir seit beinahe 80 Jahren in Frieden leben und dies vor allem Europa zu verdanken haben, vergessen dabei viele – oder sie wissen es schlicht nicht. Den Urhebern ist nicht bewusst, dass sie Europa durch ihre Kritik sowohl in ihrer wirtschaftlichen als auch in ihrer ethisch-sozialen Rolle schwächen und die Errungenschaft eines friedvollen Zusammenlebens damit aufs Spiel setzen“, betonte Gallo.