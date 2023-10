Schüleraustausch Saarpfalz-Gymnasium Schüler waren zu Gast bei Freunden

Der Austausch zwischen dem Homburger Saarpfalz-Gymnasium und der 21. Öffentlichen Schule in Tiflis hat eine lange Tradition. Seit vielen Jahren geht es für Homburger Schülerinnen und Schüler einmal im Jahr nach Georgien. Im Gegenzug besuchen Schülerinnen und Schüler aus Tiflis ebenso regelmäßig Homburg. In den Jahren der Corona-Pandemie wurde der Kontakt via Internet aufrechterhalten.