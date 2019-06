Science-AG am Gymnasium Johanneum : Einmal Stratosphäre und zurück

Homburg Das Homburger Gymnasium Johanneum begab sich kurz vor den Ferien an den Rand des Weltalls. Möglich gemacht hatten dies Schüler der Science- AG, die einen Wetterballon samt Sonde in die Stratosphäre schickten.

Einen Luftballon steigen zu lassen – das ist ja an sich nichts Besonderes. Doch was sich da am Mittwoch am Gymnasium Johanneum in Homburg abspielte, das war schon eine ganz andere Hausnummer. Im Mittelpunkt standen da die sieben Teilnehmer der Science-AG des Gymnasiums. Sie starteten im Rahmen des stufenübergreifenden Schulprojektes „Wetterballon“ einen Flug in die Stratosphäre. Hierbei schickte das Johanneum, als eine der ersten Schulen im Saarland, eine mit einem Fallschirm ausgestattete Sonde an einem Wetterballon an den Rand des Weltalls, teilte die Schule mit.