Praktikum am Gymnasium Über den Tellerrand des Schulalltags

Zwei Wochen lang haben 110 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Johanneum in Homburg den Klassensaal getauscht mit sozialen Einrichtungen. „Dienst am Menschen“, so lautete ein Ziel des Sozialpraktikums „Compassion“ für die Klassenstufe zehn. Konkret hieß das, Senioren beim Spaziergang zu begleiten, Patienten im Krankenhaus das Essen zu bringen, mit Kindern in der Kita zu spielen und sie manchmal zu trösten, Menschen mit Behinderung in Schulen oder in der Tagespflege zu unterstützen. Zur breiten Palette der Praktikumsorte zählten unter anderem auch Pfarrämter, die Homburger Tafel, das Jugenddorf, Rehazentren und Einrichtungen der Psychosozialen Projekte Saarpfalz, wie die Schule mitteilt.