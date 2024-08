Premiere für neues Format der „Hom-Buch“ Premiere für die junge „Hom-Buch“: Mit Peter Lauras Theiss ins Weltall

So feierte die „Junge Hom-Buch“ am Freitag Premiere – und widmete diese einem ganz jungen Autor: dem heute 13-jährigen Peter Lauras Theiss, der gern mit seinem Spitznamen PL angesprochen wird. Er hatte sein Buch „Fly me to the moon“ mitgebracht, das er als Zwölfjähriger veröffentlicht hat. Genau in dem Alter entdeckte auch der bekannte Astrofotograf Sebastian Voltmer einst seine Begeisterung fürs All. Und weil beides eben thematisch so gut passt, hatte er für den Vormittag einige seiner Aufnahmen mitgebracht.