Homburg/Saarpfalz-Kreis Die Ferien sind vorbei, die Ausflüge noch nicht

Die Flughäfen sind voll, die Hotels sind voll – inzwischen wird schon wieder so viel verreist wie im Jahr 2019, vor Corona, Tendenz steigend. Die Nachteile liegen auf der Hand: Überall ist immer alles schon belegt, nicht nur auf Mallorca oder in Rimini, nein, auch am Wochenende, wenn man mal einen Ausflug an die bekannten Orte in der Pfalz oder am Rhein machen möchte: Parkplätze voll, Lokale voll, Tagesgericht ausverkauft.