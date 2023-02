Kolumne Apropos : Schön, dass du da bist

Ich stehe auf und du bist auch gerade dabei. Aufstehen fällt jetzt nicht mehr ganz so schwer, denn du erfreust mich schon früh am Morgen mit deiner wärmenden Art. Jeden Tag sogar etwas früher. Und das Haus zu verlassen ist nun auch schöner bei dem Himmel in freundlichem Blau, dezentem Rot und leichtem Gelb.

Auch, wenn ich im Zug sitze, bist du an meiner Seite und tauchst die noch kargen Pflanzen in einen leichten Goldton. Manchmal, wenn Hügel auf dem Weg liegen, bist du kurz weg. Doch ich weiß, dass du bereits auf mich wartest, wenn die Landschaft wieder ebener wird. Schaue ich während der Arbeit aus dem Fenster, bist du schon etwas weiter gewandert. Doch das ist in Ordnung, denn auch in anderen Himmelsrichtungen bist du gerne gesehen. Außerdem spüre ich, dass du da bist, weil der Himmel noch immer so schön hellblau und von Wolken keine Spur ist. Steige ich am Nachmittag in den Zug, um heimzufahren, begleitest du mich wieder. Wie schon in der Früh färbst du den Himmel. Langsam wird es immer dunkler. Wie ich scheinst du nun müde zu sein. Also ruh’ dich schön aus. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, liebe Sonne.