Altstadt Es ist alles andere als nur Herumdüsen

Gekonnt lässt Gerhard Schwarz seine Maschine über das Wiesenfeld am Zollbahnhof bei Altstadt rauschen. Seine Maschine, das ist ein gar nicht so kleines Modellflugzeug. Und was Schwarz damit alles in der Luft anstellt, das beeindruckt die Zuschauer ziemlich. Es ist Sonntag, und der Flugsportverein Cormoran Kirkel hat zu einem sogenannten Schnupper-Flugtag eingeladen. Da wollen sich nicht wenige anschauen, was die Piloten mit ihren mal recht kleinen, mal richtig großen Propellermaschinen (übrigens alle elektrisch betrieben) und Segelflugzeugen so anstellen. Doch es geht an diesem Tag eben nicht nur darum, denen zuzuschauen, die es schon können. Wer mag, der kann selbst mal testen, wie es ist, als Pilot an der Fernsteuerung ein Modellflugzeug zu fliegen. Zwei, die sich das nicht entgehen lassen wollen, sind Elias und Helena, beide 13 Jahre alt. Nun ist es nicht so, dass man einfach mal eine Fernsteuerung in der Hand nimmt, und alles geht von selbst. Das erkennen die beiden Jugendlichen schnell. Erstmal erhalten sie von Franz Rottmann, einem der erfahrenen Cormoran-Piloten und an diesem Tag einer der Lehrer, eine Einweisung in die Steuerung eines Modellflugzeugs. Welcher Hebel macht in welcher Richtung was? Wie halte ich ein Flugzeug in der Luft? Wie fliege ich eine Kurve? All das erklärt Rottmann in aller Kürze.